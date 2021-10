Warburg Research senkt Ziel für Zur Rose auf 515 Franken - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose Group nach Umsatzzahlen und gesenkten Jahreszielen von 528 auf 515 Franken gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Zwar habe die Online-Apotheke ein nun etwas geringeres Wachstum für 2021 in Aussicht gestellt, doch mittelfristig gesehen bleibe die Anlagestory intakt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.