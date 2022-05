Warburg Research senkt Ziel für Zur Rose Group - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose von 370 auf 178 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider reduzierte seine Prognosen für die Online-Apotheke. Gründe dafür seien unter anderem Marktanteilsverluste mit deutschen rezeptpflichtigen Medikamenten und ein gestiegener risikofreier Zinssatz, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.