Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 12,00 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 12,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da das Unternehmen sich durch entsprechende Kontrakte vorab festgelegt habe, profitiere es nicht von der weltweiten Zuckerpreiserholung. Diese ungünstige Situation bleibe bis Anfang Oktober bestehen./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.