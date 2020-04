Warburg Research senkt Ziel für Sixt-Stämme auf 97 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

Finanztrends Video zu Sixt St



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sixt von 103 auf 97 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Corona-Crash aber auf "Buy" belassen.Die Corona-Krise werde den Autovermieter 2020 massiv belasten, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schon 2021 könnte aber eine rasche Erholung folgen. Dabei dürfte Sixt auch von der im Vergleich zu Konkurrenten soliden finanziellen Lage profitieren./mis/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.