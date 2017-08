Warburg Research senkt Ziel für RTL auf 73 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL nach Zahlen zum zweiten Quartal von 76 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Fernsehkonzern habe trotz des herausfordernden Marktumfeldes solide abschnitten, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer Studie vom Donnerstag. Boventer passte seine mittel- bis langfristigen Prognosen an und merkte an, dass die Entwicklung des europäischen TV-Werbemarktes unsicher sei./la/zb Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.