Warburg Research senkt Ziel für Kion auf 77 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 93 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin kappte seine operativen Ergebnisschätzungen für den Staplerhersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter. Die jüngste Senkung Ende März halte dem aktuellen Gegenwind nicht Stand. Umsatzseitig nahm er aber aufgrund stützender Preiserhöhungen nur kleine Anpassungen vor./ag/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.