Warburg Research senkt Ziel für Hugo Boss auf 75 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach den Zahlen für 2021 von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe 2021 hervorragende Arbeit geleistet, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marke Boss entwickle sich noch schwungvoller als gedacht und das Unternehmen sollte 2022 weiter kräftig wachsen. Wegen der hohen Rohstoffpreise und der Aussetzung des Russlands-Geschäfts infolge des Krieges in der Ukraine habe er seine Gewinnschätzungen aber reduziert./mis/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.