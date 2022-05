Warburg Research senkt Ziel für Adidas auf 250 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 265 auf 250 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Sportartikelhersteller leicht nach unten korrigiert, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dürfte anziehen, so dass er an seinem "Buy"-Votum festhalte. Derweil berücksichtige der Experte in dem Bewertungsmodell nunmehr höhere Zinsen, so dass das Kursziel sinke./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.