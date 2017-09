Warburg Research senkt Nordex auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Nordex von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 11 Euro gesenkt.Analyst Arash Roshan Zamir rechnet nicht länger mit einer Neubewertung der Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen. Im laufenden Jahr sei nun nicht mehr mit den bislang erhofften Großaufträgen aus Südafrika zu rechnen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sorge die Umstellung auf Auktionsverfahren für die Vergabe von Windparklizenzen für massive Verunsicherung in Deutschland. Daher dürfte der Auftragseingang in den kommenden Monaten enttäuschen./ag/zb Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.