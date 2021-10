Warburg Research senkt Grenke auf 'Hold' - Ziel 37 Euro

Finanztrends Video zu Grenke



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Grenke infolge einer gesenkten Unternehmensprognose von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 37 Euro gesenkt.Ein verlangsamtes Neugeschäft wirke sich bei dem Leasingspezialisten auf die Gewinnziele aus, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei noch nicht davon überzeugt, dass das verlorene Geschäftsvolumen auf zukünftige Jahre verschoben werden könne. Die derzeit eher mauen Wachstumsaussichten sprächen nicht mehr für eine Kaufempfehlung./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.