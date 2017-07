Warburg Research senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel hoch auf 106 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.Die guten Resultate und die gestiegenen Unternehmensprognosen seien in den Kurs des Anlagenbauers eingepreist, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Er hob indes seine Gewinnerwartungen an und schraubte das Kursziel von 95 auf 106 Euro nach oben./mis/la Datum der Analyse: 26.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.