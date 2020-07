Warburg Research senkt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 58 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Finanztrends Video zu Aurubis



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aurubis nach Erreichen des Kursziels von 58 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft.Der Kupferkonzern bleibe aber auf einem sehr guten Weg, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bislang habe man in einem schwierigen Krisenumfeld grundsolide Ergebnisse erzielt./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.