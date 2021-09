Warburg Research hebt Ziel für Wacker Chemie - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 166 auf 174 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Oliver Schwarz passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die höheren Jahresziele des Spezialchemiekonzerns an. Er bestätigte aber seine neutrale Einschätzung der Aktie./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.