Warburg Research hebt Ziel für Takkt auf 24,30 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Takkt von 23,30 auf 24,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die angekündigten Investitionen in die Digitalisierung sollten sich für den Büroausstatter in den kommenden Jahren auszahlen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte überarbeitete seine Prognosen./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.