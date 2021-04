Warburg Research hebt Ziel für Sixt auf 130 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

Finanztrends Video zu Sixt St



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die im SDax notierten Aktien von Sixt nach Quartalszahlen von 115 auf 130 Euro angehoben.Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Ungeachtet eines stark rückläufigen Umsatzes habe der Autoverleiher operativ fast profitabel gewirtschaftet, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der Pandemie sieht er aber weiterhin große Unwägbarkeiten, auch wenn die Geschäftsentwicklung im März positiv gewesen sei./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.