Warburg Research hebt Ziel für Schaeffler auf 9 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen zum zweiten Quartal von 8,80 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Trotz eines Rückgangs des Auotabsatzes im Vergleich zum Vorquartal rechnete Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie mit starken Zahlen des Industriekonzerns und Autozulieferers. Für das etwas höhere Kursziel spreche eine höhere Bewertung der Branche. Unsicherheiten bestünden hinsichtlich der mittelfristigen Profitabilität./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.