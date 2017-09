Warburg Research hebt Ziel für SGL Group auf 13 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SGL Group nach einer zweitägigen Informationsveranstaltung von 10 auf 13 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analyst Björn Voss passte sein Kursziel für die Aktie des Kohlenstoffspezialisten an die angehobener Prognosen für den Zeitraum nach 2019 an. Er hob in einer Studie vom Montag die wohl recht gute Berechenbarkeit hervor, die damit zum Ausdruck komme. Die Bewertung der Aktie erscheine aber bereits ausgereizt./ck/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.