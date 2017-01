Warburg Research hebt Ziel für SAP auf 97 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAP vor Zahlen zum vierten Quartal von 86 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Seit den erhöhten Jahreszielen des Softwarekonzerns seien die Erwartungen an ein solides Schlussquartal gestiegen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Mittwoch. Seine Schätzungen spiegelten dies wider. Er geht davon aus, dass der Dax-Konzern das obere Ende des Zielkorridors erreicht hat. Das neue Kursziel begründete er mit dem in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.