Warburg Research hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum erneut an - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum in einer Studie vom Donnerstag nochmals angehoben.Analyst Eggert Kuls stockte es nun von 96,20 auf 105,70 Euro auf, blieb aber weiter bei der Einstufung "Hold". Er hatte bereits am Vortag in seiner ersten Reaktion auf starke Ergebnisse des vierten Quartals eine Anpassung vorgenommen./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.