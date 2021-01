Warburg Research hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach vorläufigen Zahlen von 128 auf 129,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Eggert Kuls hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2020 an. Auch der neue faire Wert liege zwar deutlich unter dem aktuellen Kursniveau; er rechnet aber damit, dass der Großaktionär Busch jede sich bietende Gelegenheit zum Positionsausbau nutzen wird und stuft die Papiere des Vakuumpumpenherstellers daher nicht ab./ag/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.