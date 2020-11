Warburg Research hebt Ziel für Medios auf 41 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Medios":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Medios angesichts der Übernahme des Großhändlers Cranach Pharma von 38 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Zukauf bringe erhebliches Cross-Selling-Potenzial mit sich und erfolge zu einem angemessenen Preis, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Medios sei auf bestem Weg zu einem führenden Spezialpharmaunternehmen in Deutschland./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.