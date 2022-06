Warburg Research hebt Ziel für Lanxess auf 70 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess angesichts der Auslagerung des Geschäfts mit Hochleistungskunststoffen in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Advent von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Transaktion habe viele Auswirkungen, unter anderem werde die Sparte ab dem 1. Juni als nicht mehr fortgeführte Aktivität geführt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den 2023 wirksamen Veräußerungsgewinn schätzt er auf etwa eine Milliarde Euro./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.