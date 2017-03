Warburg Research hebt Ziel für Lanxess auf 66,50 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 60,00 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Spezialchemiekonzern habe im vierten Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Dienstag. Aussagen zum Ausblick ließen aber auf ein herausragendes erstes Quartal schließen, was eine positive Überraschung sei. Seine Schätzungen passte er unter anderem an erneuerte Erwartungen für die Abschreibungen an./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.