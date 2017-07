Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 68 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Gabelstaplerhersteller habe positiv überrascht, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Donnerstag. Der Markt präsentiere sich weiterhin in einer starken Verfassung und der zugekaufte US-Spezialist Dematic mache operative Fortschritte. Voss erhöhte seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2017 bis 2019./la/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.