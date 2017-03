Warburg Research hebt Ziel für KWS Saat auf 340 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat mit Blick auf die Halbjahreszahlen und die etwas höhere Margenprognose von 327 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Oliver Schwarz lobte in einer Studie vom Mittwoch die ungewöhnlich gute Entwicklung in Südamerika. Dies sei ein Zeichen, dass der Vorstoß des Saatgutherstellers in tropische Märkte mittelfristig die extrem saisonabhängigen Ergebnisschwankungen dämpfen dürfte. Allgemein dürfte sich der positive Ergebnistrend beim Konzern im zweiten Halbjahr noch intensivieren./tav/jha/ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.