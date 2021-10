Warburg Research hebt Ziel für Jenoptik auf 37 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Jenoptik



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Übernahmen von SwissOptic und der Sparte medizinischen Glases von Berliner Glas seien strategisch überaus passend, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jenoptik stärke damit die Position im Bereich optischer Gläser./mf/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.