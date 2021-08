Warburg Research hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 180 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 150 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen.Der Boom bei den Frachtraten für den Warentransport dürfte angesichts der Kapazitätsengpässe der Branche bis ins Jahr 2022 hinein andauern, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für die Reederei an, hält die Aktien aber weiterhin für zu hoch bewertet./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.