Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 75,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 74,50 auf 75,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das 2021 erzielte operative Ergebnis dürfte wahrscheinlich die vom Flughafenbetreiber angehobene Zielspanne übertreffen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt optimistisch, was die Perspektive für 2022 betrifft. Das höhere Kursziel stehe neben angepassten Prognosen auch mit einem verschobenen Bewertungshorizont in Zusammenhang./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.