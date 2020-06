Warburg Research hebt Ziel für Flatex auf 53 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu flatex



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Flatex von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Online-Broker wolle in den strenger regulierten Prime Standard der Deutschen Börse, was von vielen Investoren bereits seit langem erwartet werde und ein großer Schritt zu mehr Transparenz sei, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als ein positiver Nebeneffekt könnte damit auch die mögliche Aufnahme in den SDax oder den TecDax erfolgen. Das Kursziel hob er an, da er sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschob und nun detaillierte Schätzungen bis 2022 inkludiert hat./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.