Warburg Research hebt Ziel für Drillisch auf 44 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Drillisch nach einer Analystenkonferenz von 42 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Er berücksichtige in seinem Bewertungsmodell nun den Verkauf des Vertriebsgeschäfts von The Phone House, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Montag. Aus Bewertungsgründen bleibe er beim "Hold"-Votum für die Aktie des Mobilfunkunternehmens./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.