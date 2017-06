Warburg Research hebt Ziel für Compugroup auf 52 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Compugroup anlässlich der deutschlandweiten Einführung der elektronischen Gesundheitskarte von 45 auf 52 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Mit Blick auf die flächendeckende Versorgung der deutschen Arztpraxen mit entsprechenden Lesegeräten bis zum Stichtag 1. Juli 2018 habe der IT-Dienstleister derzeit die Nase vorn, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Dienstag. Es sei aber fraglich, ob die Deadline wirklich in Stein gemeißelt bleibe. Konkurrenten wie T-Systems und Rise könnten also noch aufholen./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.