Warburg Research hebt Ziel für Baywa auf 43,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Baywa nach Quartalszahlen von 38 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der starke Jahresauftakt verheiße Gutes auch für den Rest des Jahres, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Segment Erneuerbare Energie habe von verzögerten Projektumsätzen vom Ende vergangenen Jahres profitiert. Das Agrarsegment habe dank des Handelsgeschäfts die Profitabilität erhöht. Allerdings habe das Unternehmen den Ausblick - noch - nicht anheben wollen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.