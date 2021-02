Warburg Research hebt Ziel für Aixtron auf 17 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

Finanztrends Video zu AIXTRON SE



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron vor Zahlen von 14 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Angesichts der guten Rahmenbedingungen dürfte der Maschinenbauer einen starken Ausblick für 2021 über den Markterwartungen vorlegen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Der Analyst erhöhte seine eigenen Schätzungent und liegt damit nach eigenen Angaben aktuell rund 15 Prozent über dem Konsens. Die Aktie hält der Experte aber bereits für recht angemessen bewertet./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.