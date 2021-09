Warburg Research hebt Ziel für Aareal Bank auf 28 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Finanztrends Video zu Aareal Bank



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Aareal Bank von 27,50 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Beim Immobilienfinanzierer werde auf den Start des neuen Konzernchefs gewartet, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Das etwas höhere Kursziel begründete er mit seinen Schätzungen für 2023 und einer operativen Erholung, die sich derzeit etwas klarer abzeichne./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.