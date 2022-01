Warburg Research hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel 97 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat Zalando von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 97 Euro belassen. Die Aktie des Online-Modehändlers habe sich in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 40 Prozent schlechter als der deutsche Leitindex Dax entwickelt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt habe die Virusvariante Omikron eindeutig zum Ende der Pandemie erklärt und erwarte eine Wachstumsverlangsamung. Berichte von Wettbewerbern wie Boohoo.com und Asos passten in dieses Bild. Kurzfristige Kurstreiber für Zalando sieht auch Frey nicht. Seine Empfehlung begründete er aber mit gesunkenen Markterwartungen und dem Optimismus, dass Zalando die mittelfristigen Ziele erreichen kann./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.