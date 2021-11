Warburg Research hebt MTU auf 'Hold' - Ziel hoch auf 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Finanztrends Video zu MTU Aero Engines



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat MTU von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 177 auf 200 Euro angehoben.Die Zahlen zum dritten Quartal seien zwar unspektakulär ausgefallen, eine dynamischere Geschäftsentwicklung des Triebwerkherstellers sei aber in Sicht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb schraubte der Experte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2022 sowie 2023 nach oben und schätzt die Aktie zunehmend positiv ein./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 08:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.