Warburg Research hebt Grenke auf 'Buy' - Ziel 43,40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Grenke von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 43,40 Euro angehoben. Der Leasinganbieter sei operativ in der Spur und der Ausblick sei optimistisch, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letzteres sei das lang erwartete positive Signal gewesen. Angetrieben von einem stärkeren Wachstum im Leasing-Neugeschäft erhöhte er das Kursziel und hält die Aktie für unterbewertet./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.