Warburg Research hebt Compugroup auf 'Buy' - Ziel bleibt 87 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Finanztrends Video zu CompuGroup Medical



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Compugroup nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, auch wenn das Kursziel auf 87 Euro belassen wurde.Analyst Andreas Wolf begründete die Hochstufung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem jüngsten Rücksetzer, den der Kurs des Softwareherstellers erleiden musste. Das Potenzial, das sein unverändertes Kursziel verspreche, reiche nun wieder für eine Kaufempfehlung./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.