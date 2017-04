Warburg Research hebt Baywa auf 'Buy' und Ziel auf 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Baywa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 35 Euro angehoben.Die Gewinnentwicklung im Agrar-Geschäft des Handelskonzerns dürfte Ende 2016 den Wendepunkt erreicht haben, sodass die Dynamik in diesem Jahr deutlich positiv ausfallen dürfte, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Das Sahnehäubchen sollte dann noch in Form einer Einmalsumme von 35 Millionen Euro durch den Verkauf der Münchener Firmenzentrale erfolgen./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.