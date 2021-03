Warburg Research erhöht Ziel für Deutsche Wohnen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen SE":

Finanztrends Video zu Deutsche Wohnen SE



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 51,10 auf 51,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Kapitalwerte legten stark zu und spiegelten die Berliner Hauspreisrealität noch immer nicht wider, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus bleibe vorerst auf dem anstehenden Gerichtsentscheid zur Mietbremse in Berlin. Langfristig sieht der Analyst Deutsche Wohnen als attraktives Investment./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.