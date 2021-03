Warburg Research erhöht Ziel für Deutsche Beteiligungs AG - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 43 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Dank einer sich besser als erwartet vollziehenden Erholung der im Portfolio befindlichen Unternehmen seien die Zielvorgaben aufgestockt worden, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die DBAG sollte aus der zyklischen Erholung Kapital schlagen und gleichzeitig noch mehr auf attraktive Branchen setzen wie Software und IT./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.