Warburg Research belässt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen.Ein vorsichtiger Jahresausblick überschatte eine starke Entwicklung des Baumaschinenkonzerns im ersten Halbjahr, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Profitabiliät gebe es wohl reichlich Gegenwind im zweiten Halbjahr. Das Unternehmen hatte zuvor auf eine angespannte Lage in den Lieferketten hingewiesen./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.