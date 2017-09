Warburg Research belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 129 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen.Die finanziellen Auswirkungen durch den Unfall in der Polysiliziumfabrik in Tennessee dürften sich auf den Selbstbehalt in Höhe von geschätzt 5 Millionen Euro beschränken, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Freitag. Der Produktionsausfall und Reparaturvorauszahlungen dürften das dritte Quartal aber belasten./ag/ajx Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.