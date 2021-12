Warburg Research belässt TAG Immobilien auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat TAG Immobilien nach einem angekündigten Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Erwerb von Robyg, des größten Wohnungsentwicklers Polens, erweitere das Geschäft der 2019 übernommenen TAG-Tochter Vantage Development, schrieb Analyst Simon Stippig in einer ersetn Reaktion am Donnerstag. Dieser Schritt dürfte das langfristige Wachstum des Wohnimmobilienkonzerns in Polen sichern./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2021 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.