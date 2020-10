Warburg Research belässt Software AG auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Software AG nach Eckdaten für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Der Softwarekonzern habe bei Umsatz und Gewinn schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas Wolf am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Buchungen bei Cloud und IoT-Angeboten hätten sich indes beschleunigt. Zudem habe das Unternehmen die Jahresziele bestätigt und in Aussicht gestellt, binnen eines Monats die vollständigen Zahlen vorzulegen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.