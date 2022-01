Warburg Research belässt Shop Apotheke auf 'Buy' - Ziel 178 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Die Einführung von elektronischen Rezepten in Deutschland könnte früher als gedacht erfolgen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Online-Apotheken sei dies eine positive Nachricht. Damit steige das Vertrauen in die Schätzungen für Shop Apotheke./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.