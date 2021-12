Warburg Research belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

Finanztrends Video zu S&T



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für S&T nach Vorwürfen eines Leerverkäufers auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Malte Schaumann glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass es in den Vorwürfen vor allem um Sachverhalte geht, die schon existierten, bevor S&T die Kontrolle über die betreffenden Geschäfte übernahm. Auffallend sei auch, dass sich die Kritik des Börsenspekulanten ausschließlich auf Compliance-Themen konzentriere und die Geschäftsentwicklung selbst nicht in Frage gestellt werde. Damit gebe es bislang keine Dinge mit Bewertungsrelevanz. Die Anlegerstimmung werde aber sicherlich noch einige Zeit belastet./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2021 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.