Warburg Research belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

Finanztrends Video zu S&T



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Profitabilität des IT-Dienstleisters sei im vierten Quartal etwas schwächer gewesen als gedacht, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber 2022 keine Folgewirkung haben, eine Rückkehr zu einer zehnprozentigen operative Marge (Ebitda) sollte drin sein. Der geplante Verkauf des Service-Geschäfts dürfte später in diesem Jahr als Kurstreiber zur Geltung kommen./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.