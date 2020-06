Warburg Research belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen.Signale deuteten darauf hin, dass die Lizenzumsätze im zweiten Quartal schwach geblieben sein dürften, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich der Kundenkonferenz Sapphire Now. Die meisten Marktteilnehmer dürften aber mit schwachen Ergebnissen rechnen und eine negative Kursreaktion als Kaufchance sehen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.