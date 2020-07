Warburg Research belässt Rational auf 'Hold' - Ziel 450 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational auf "Hold" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen.Auch der Großküchenhersteller leide unter den Folgen der Corona-Krise, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erholung werde Zeit benötigen, da gerade die Gastronomie betroffen sei. Langfristig seien die Perspektiven gleichwohl gut. Kunden hätten zudem positiv auf das neue Produkt iCombi Pro reagiert./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.